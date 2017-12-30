Под Москвой тысячи автомобилей встали в 20-километровую пробку

В Подмосковье на трассе образовалась пробка длиной не менее 20 километров. Затор зафиксирован на федеральной автодороге М-7 "Волга" в Орехово-Зуевском районе, передает РИА Новости.
Автомобили не могут проехать из Московской области в сторону Нижнего Новгорода из-за капитального ремонта трассы. Общая длина реконструируемого участка составляет четыре километра.
В образовавшемся заторе стоят тысячи автомобилей, среди них много фур. Движение осуществляется по двум полосам из четырех.
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