Назван самый безопасный автомобиль

Эксперты назвали самые безопасные автомобили 2017 года. Список составлен на основе испытаний, проведенных Европейской организацией по проведению независимых краш-тестов (Euro NCAP).

Рейтинг безопасности автомобилей 2017 года специалисты составляли на основе нескольких факторов. Учитывались, в первую очередь, степень безопасности взрослых пассажиров и детей. Принималось во внимание также, насколько средство передвижения безопасно для пешеходов. Кроме того, рассматривалась система "активной безопасности" – это совокупность конструктивных и эксплуатационных свойств автомобиля.

Сравнивать автомобили разных классов, по словам экспертов, невозможно. Поэтому победителей пришлось выбирать в шести разных категориях. Всего в 2017 году организация провела краш-тесты 70 новых или рестайлинговых моделей автомобилей, передает РИА ФАН.

Сразу две модели от Subaru – Impreza и XV – получили высшие баллы в категории "малый семейный автомобиль". По степени защищенности взрослых пассажиров Subaru Impreza набрала 94%, детей – 89%, пешеходов – 82%. Система "активной безопасности" получила 68%. Единственным отличием в тестах Subaru XV стал показатель защищенности пешеходов – 84%.

Победителем тестов в В-классе (небольшие автомобили) стал Volkswagen Polo. Эксперты высоко оценили степень безопасности взрослых, детей и пешеходов (96%, 85% и 76% соответственно), однако система "активной безопасности" данной модели получила лишь 59%.

Opel Crossland X стал самым безопасным в категории "компактвэн". Степень защищенности взрослых пассажиров модели оценена в 85%, детей – 84%. Низкие оценки получили степень безопасности пешеходов и система "активной безопасности" – 62% и 57%.

Первое место в категории "мини-кроссовер" занял Volkswagen T-Roc. Защищенность взрослых пассажиров эксперты оценили в 96%, детей – 87%, пешеходов – 79%. А "активную безопасность" – в 71%.

В категории "компактный кроссовер" лучше всех в краш-тестах проявил себя Volvo XC60. Взрослые пассажиры в этой модели защищены на 98%, дети – 87%, пешеходы – 76%. Система "активной безопасности" получила 95%.

Volkswagen Arteon назван самым безопасным автомобилем в представительском классе. Система "активной безопасности" седана набрала 82%. Взрослые пассажиры в этой модели защищены на 96%, дети и пешеходы – на 85%. .