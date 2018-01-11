Друг сдал Панина с потрохами

У актера Алексея Панина скопилась огромная задолженность из-за неуплаты штрафов за нарушение ПДД. Сумма составляет около четверти миллиона рублей.

О долгах рассказал друг скандальной звезды Владимир. Он поведал и о причинах нарушений Паниным правил дорожного движения.

Товарищ знаменитости сослался на тяжелый жизненный период актера: конфликты с экс-супругой из-за совместной дочери, затем расставание с девушкой Ольгой. "На нервах и давил на педаль газа. Да и движение у нас такое: то пробки его задерживают, и потом он несется на полной скорости, то просто не замечает знаки", – цитирует Владимира Ura.ru.

По его словам, у артиста накопилось больше 100 квитанций. Помимо превышения скорости, за Алексеем числятся такие нарушения, как неправильная парковка, проезды на запрещающий сигнал светофора и пересечение сплошной разделительной линии. "Надеюсь, скоро он погасит долг. Все-таки постоянно участвует в новых проектах, деньги водятся", – сказал друг Панина.

Сам артист комментировать накопленный долг не хочет. "Лучше спрашивайте у тех, кто любит поговорить на эту тему. Свои проблемы на всеобщее обозрение выставлять не буду", – заявил артист.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Ноя 4, 2017 at 2:27 PDT

Отметим, Алексей Панин отличается своими эпатажными выходками и подчеркнуто провокационным поведением. Напомним, в недавнем интервью он подчеркивал свою бисексуальность. "Люди бисексуальны. Я бисексуал. А многие из нас даже постесняются вслух сказать о своих фантазиях, желаниях, потому что общество так привыкло, потому что есть как бы общепринятые моральные рамки", – отметил Панин.