Групповой секс за рулем иномарки закончился массовой аварией

В Кирове из-за группового секса в машине случилось тройное ДТП. В отношении безответственного водителя ведется следствие.

Выпившие молодые люди решили устроить гонки по Октябрьскому проспекту. Во время поездки на высокой скорости двоим мужчинам удалось склонить знакомую к сексу. В результате водитель отвлекся, и иномарка съехала в кювет.

Следующий позади автомобилист не смог быстро отреагировать на неожиданный маневр, из-за чего случилось еще одно столкновение. От удара одна из машин вылетела на дорогу и спровоцировала новое ДТП. В результате происшествия пострадали два человека. Видео публикует РЕН ТВ.