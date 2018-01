Названы лучшие автомобили 2017 года

Специалисты при выборе лучшего автомобиля года учитывали множество факторов. В их числе – безопасность механической колесницы, ее управляемость и, конечно, дизайн.

"Внедорожником года", по версии международных экспертов, стал Lincoln Navigator. Honda Accord признали лучшим легковым автомобилем – японка обошла свою соотечественницу Toyota Camry и коллегу из Южной Кореи Kia Stinger. А в категории "Кроссовер года" победил Volvo XC60 – он опередил таких конкурентов, как Alfa Romeo Stelvio и Honda Odyssey.

Напомним, на днях эксперты Ассоциации европейского бизнеса назвали самые популярные в России кроссоверы. Они определили пятерку паркетников, которые чаще всего покупали россияне в 2017 году.



Пятым по популярности оказался Chevrolet Niva – в 2017 году этот автомобиль приобрели более 31 тысячи россиян. На четвертом месте традиционно пользующаяся популярностью в нашей стране Toyota RAV4, показатель продаж которой достиг 32,9 тысячи машин. Более 33 тысяч граждан России предпочли всем другим паркетникам Lada Xray, занявшую третье место в рейтинге, передает телеканал "Звезда".

