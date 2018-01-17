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Авто

Поплавскую сбил автомобиль

Ядвига Поплавская. Фото: wikipedia.org
Советская и белорусская эстрадная певица, звезда 80-х годов Ядвига Поплавская попала под машину. ДТП произошло в Минске вечером 15 января.
прочитано 3306 раз

По словам народной артистки Беларуси, она переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, но водитель ее не заметил. В настоящее время знаменитость находится в больнице с переломом ноги.

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Поплавская рассказала подробности злополучного вечера. "Две машины стояли и ждали, когда я перейду, а третья не остановилась и сбила меня", – цитирует солистку популярной белорусской группы "Верасы" Teleprogramma.pro.

Певица добавила, что единственным утешением в ее "плачевной ситуации" было бы увидеть на том переходе светофор. "Ведь так удобно переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, а не дергаться на "зебре" вперед-назад, высматривая, не несется ли кто-нибудь на тебя", – говорит пострадавшая. Виновник ДТП уже задержан. С ним разбираются сотрудники ГАИ.

Известно, что подавать на него в суд Поплавская не собирается. "Пока дознание будет проводить проверку, будет назначена медицинская экспертиза по поводу телесных повреждений. После этого будет принято решение, по какой статье квалифицировать данное правонарушение. Водитель не скрывает свою вину, признает и считает, что он нарушил, и готов понести ответственность", – приводит слова начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергея Зараника Sputnik.by.

Автор: Людмила Фоканова17 января 2018, 09:04

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