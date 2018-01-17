В Сети появились уникальные фото новой Lada

В Сеть просочились фотографии новой "Лады Гранты". Один из работников "АвтоВАЗа" выложил снимки обновленной модели.

Несмотря на то, что автомобиль обтянут специальной камуфляжной пленкой, скрывающей детали дизайна, уже можно сделать первые выводы о корпусе машины. Как отмечают администраторы паблика "Русский автомобиль" в социальной сети "Вконтакте", которые и выложили в Сеть фотографии, у новой "Гранты" изменилась форма багажника. Дизайнеры избавились от гипертрофированности задней части автомобиля.

Номерной знак переедет с бампера на багажник. Однако, по словам пользователей Сети, главные изменения затронут переднюю часть кузова "Лады". Теперь капот, передние стойки и крыша будут больше напоминать очертания еще одного детища "АвтоВАЗа", "Ладу Весту". Производство модели начнется только в конце августа, на фотографии оказались только тестовые образцы.

По заверениям "АвтоВаза", россияне смогут приобрести новую "Гранту" в 2021 году: именно тогда седан появится в продаже. Данный рестайлинг будет промежуточной ступенью в истории Granta. Потому что "АвтоВАЗ" в течение нескольких лет обещал представить целый пул новых моделей, одной из которых, возможно, станет не обновленная, а полностью новая Granta. Это семейство, по последним слухам, будет иметь немало общего с Renault Logan, отмечает портал "Автовести".

Напомним, прошлый год стал крайне удачным для отечественного автоконцерна. Сразу две машины марки "Лада" попали в топ-80 любимых европейцами автомобилей. Это старая "Гранта" и "Веста". Аналитики составили рейтинг по итогам продаж в период с января по октябрь 2017 года. Так, с начала года российский бюджетный седан LADA Granta от "АвтоВАЗа" был продан в количестве 76,9 тысячи единиц.