В утренний час пик Москва встала в восьмибалльных пробках

Утром в четверг, 18 января, заторы на столичных дорогах достигли 8 баллов. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", сильные затруднения при движении в сторону центра наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах, передает RT.

Ранее столичный Дептранс попросил водителей, по возможности, пользоваться общественным транспортом. Тяжелая обстановка возникла на дорогах мегаполиса из-за плохой погоды.