Немцы тайно травили газом людей и обезьян

Новый скандал потряс крепкую семью немецких автопроизводителей. Выяснилось, что три ведущих компании проводили опыты над людьми и обезьянами, изучая последствия вдыхания выхлопных газов.

Сразу два издания – Süddeutsche Zeitung и The New York Times – сообщили об опытах над людьми и обезьянами, которые проводили немецкие автогиганты. Эксперимент финансировали концерны Volkswagen, Daimler и BMW, он проходил в университетской клинике Ахена в 2012-2015 годах.

25 молодых и здоровых людей несколько часов вдыхали двуокись азота в различных концентрациях и после этого проходили обследования, пишет РИА Новости. Но если опыты на людях, очевидно, ставили с согласия испытуемых, то у обезьян исследователи разрешения не спрашивали.

На четыре часа их помещали в герметичную камеру, куда пускали выхлоп от работающего дизельного двигателя. Испытание должно было доказать, что новые дизельные агрегаты чище, чем их предыдущее поколение. Были ли погибшие среди животных, не сообщается.

В скандале с приматами фигурирует только одна компания, причем уже побывавшая в передрягах, – Volkswagen. Руководство концерна поспешило назвать ошибкой тестирование выбросов дизельных моторов на обезьянах. Эксперименты проводились еще в 2014 году, а их инициатором выступала Европейская исследовательская группа по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе.

"Выбранные тогда научные методы были неправильными. Мы приносим свои извинения за неверное решение и отсутствие компетентности у людей", – говорится в заявлении Volkswagen.

Эксперимент на обезьянах концерн провел незадолго до громкого скандала в США: в 2016 году там выявили, что дизельные автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало данные о токсичности выхлопа.

Тогда компания призналась, что фальсификации экологических тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей затрагивают до 11 миллионов машин по всему миру. Гендиректор автоконцерна Мартин Винтеркорн был вынужден уйти в отставку, скандал получил название "дизельгейт", убыток концерна по итогам 2016 года превысил 1,3 миллиарда евро.