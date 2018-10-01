Две Renault лоб в лоб столкнулись под Нижним Новгородом

На 410-м километре трассы Нижний Новгород – Касимов в Богородском районе Нижегородской области автомобиль Renault Duster выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Renault Sandero, передает портал newsnn.ru. В результате ДТП пострадали четыре человека – двое водителей и двое пассажиров. Мужчину, сидевшего за рулем Duster и не справившегося с управлением, после осмотра врачей отпустили. Остальных доставили в больницу с сотрясением головного мозга, переломами, ранами и ушибами.