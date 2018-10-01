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Авто

В Омске наградили выехавшего на встречную полосу водителя фуры

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В Омске полиция поблагодарила водителя фуры Сергея Лашина за помощь в поимке виновника смертельного ДТП, передает портал gorod55.ru. Его наградили почетной грамотой. Ранее общественность опасалась, что мужчину могут наказать, ведь для задержания преступника ему потребовалось выезжать на полосу для встречного движения.

Само ДТП произошло вечером 13 сентября. Автомобиль LADA Granta сбили двух пешеходов на обочине. От полученных травм они скончались на месте. Виновник смертельного наезда попытался скрыться с места аварии. Свидетелем произошедшего оказался Сергей Лашин, бывший за рулем большегруза Freightliner. Он преградил дорогу беглецу, чем помог привлечь его к ответственности.

1 октября 2018, 16:50

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