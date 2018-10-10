Под Омском LADA насмерть сбила пенсионерку

Ранним утром 10 октября на 798-м километре трассы Челябинск – Новосибирск в Омской области автомобиль LADA Vesta сбил 74-летнюю пенсионерку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает портал gorod55.ru. Прибывшим на место сотрудникам скорой помощи оставалось лишь констатировать ее смерть. По факту произошедшего ведется проверка.
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