Виновник смертельного ДТП пытался подставить погибшую пассажирку

Полиция задержала виновника смертельного ДТП в Приморье, который пытался сфальсифицировать улики, передает РИА ФАН. 25-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Toyota Chaser, врезался в фонарный столб в поселке Новошахтинский Приморского края. Его 38-летняя пассажирка погибла на месте, а 24-летняя девушка получила травмы.
Чтобы уйти от ответственности мужчина, перенес погибшую на водительское место и скрылся. Прибывшие медики оказали помощь пострадавшей, а полиция выявила попытку фальсификации улик. Виновника ДТП задержали, в совершении преступления он признался. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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