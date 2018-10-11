Молодой водитель сбил двух человек на пешеходном переходе

На нерегулируемом пешеходном переходе возле дома №3 на Юбилейном бульваре в Сормовском районе Нижнего Новгорода автомобиль Mitsubishi сбил 39-летнего мужчину и 26-летнюю женщину, передает портал newsnn.ru. Оба пешехода были доставлены в больницу с травмами. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. За рулем иномарки в момент ДТП находился 20-летний парень.
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