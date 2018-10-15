Жительница Омска сбила пенсионера на пешеходном переходе

В Омске произошло ДТП с участием "Лексуса" и 79-летнего пенсионера. Пострадавший получил травмы из-за невнимательности водителя.

Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Мужчина пересекал проезжую часть и попал под колеса иномарки. Пенсионера госпитализировали в медицинское учреждение, передает gorod55.ru.