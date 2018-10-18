Большой, белый, комфортный: тест-драйв Volkswagen Caravella
Одним из самых популярных в нашей стране минивэнов, и первое
что приходит на ум после "Газели", это Volkswagen, со своими знаменитыми Transporter, Caravella и Multivan. Первый это настоящий комтранс,
идеальный для перевозок грузов, второй – комфортный пассажирский вариант, но
без особых изысков, а Multivan
настоящий бизнес класс.
Но нас интересует вариант максимально доступный и комфортный для перевозки большой семьи, поэтому разговор мы будем вести о Volkswagen Caravella. Построенный на базе Transporter, микроавтобус выпускается с короткой и длинной базой более чем с 30 модификациями салона, двумя бензиновыми моторами в 140 и 204 л. с., а также с тремя версиями двухлитрового дизельного двигателя – 104, 140 и 180 л. с.
Нас досталась длинная база с дизельным мотором. Первое, что понимаешь, оказавшись за рулем, что он бесконечный, но на практике оказывается все не так сложно. Благодаря системам парковки и камере заднего вида, задача сильно упрощается, остается только найти место, куда можно разместить этого гиганта для парковки. Салон, с одной стороны, довольно прост, никаких изысков, но довольно удобные кресла с двумя подлокотниками, располагающими к дальним поездкам, система мультимедиа, разбавляют аскетизм и отсутствие ковриком на полу (весь пол застелен единым резиновым покрытием).
Второй и третий ряд сидений особым комфортом не отличаются, тут даже подстаканников и столиком для пассажиров нет, но это и не бизнес класс, хотя подстаканники не помешали бы. В длинной версии, помимо трех рядов, еще есть и огромный багажник, на столько огромный, что детская коляска входит туда в собранном виде и создается ощущение, что рядом можно поставить еще одну.
Под капотом размещен дизельный двигатель, работающий в паре в 8-ми ступенчатой DSG, характерное "журчание" выдает его при небольшом нажатии на газ. В целом мотор довольно резвый и автомобилю такого размера без труда удается "прыгнуть" со светофора, но не далеко. На трассе крейсерская скорость, не больше 110, дальше стрелка тахометра переваливается за 2000 оборотов и расход становится не прилично большим.
Сильно удивляет работа подвески, к ней, практически невозможно придраться, единственное, что напоминает о себе это высокий центр тяжести, не позволяющий на большой скорости войти в поворот. В остальном рулежка практически не отличается от добротного седана.
Стоимость Caravella стартует от 2,3 млн. рублей, и опциональными пакетами моет подобраться и до 3 млн. Но на российском рынке конкурентов у нее крайне мало, в этом классе это может быть Hyundai H1 или Сitroen Spacetourer.
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