В ДТП под Ростовом погибли четыре человека

На трассе М-4 "Дон" Mercedes столкнулся с ВАЗ-2101 и протащил его несколько километров, передает телеканал "360". Погибли водитель и три пассажира отечественной легковушки. Два пассажира Mercedes доставлены в больницу. О состоянии водителя иномарки не сообщается.
На месте работают оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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