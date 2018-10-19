Смертельную аварию с фурой в Новосибирске сняли на фото

Вечером 18 октября на Ипподромской улице в Центральном районе Новосибирска грузовик на полной скорости влетел в фонарный столб, передает телеканал "360". В результате ДТП погибла пассажирка грузовика. Водитель вылетел через лобовое стекло и был доставлен в больницу.
Очевидцы сняли на фото последствия страшной аварии. В том, что стало ее причиной, разбираются специалисты.
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