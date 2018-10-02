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Авто

Три одинаковые аварии на одном перекрестке сняли на видео в Ростове

прочитано 415 раз

В Сети появился ролик, на котором показаны три аварии, произошедшие по одному "сценарию", на пересечении улиц Немировича-Данченко и Калитвинской, передает портал rostovgazeta.ru. Автомобили, выезжающие на Т-образный перекресток, сталкиваются с теми, которые едут прямо. В одном из случаев машина после ДТП влетает в столб, в другом – переворачивается, а в третьем в аварии принимает участие рейсовый автобус.

2 октября 2018, 16:35

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