Три одинаковые аварии на одном перекрестке сняли на видео в Ростове

В Сети появился ролик, на котором показаны три аварии, произошедшие по одному "сценарию", на пересечении улиц Немировича-Данченко и Калитвинской, передает портал rostovgazeta.ru. Автомобили, выезжающие на Т-образный перекресток, сталкиваются с теми, которые едут прямо. В одном из случаев машина после ДТП влетает в столб, в другом – переворачивается, а в третьем в аварии принимает участие рейсовый автобус.
Артистка отменяет одно выступление за другим
Актриса объяснила, почему пошла на хитрость
У артиста был секрет
Обнаружен последний снимок певца