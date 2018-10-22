Мitsubishi Outlander GT: из спортсменов в туристы

Вот почему, когда ты получаешь на тест-драйв машину с шильдиком GT, времени отправиться в Швейцарию или хотя бы в Германию у тебя нет? И приходится, преодолевая восьмибальные московские пробки, уповать максимум на не очень-то далекую поездку по одному из самых загруженных областных шоссе, где почувствовать 227 лошадок и возможности-то почти нет.

Но это не самое неожиданное в испытании очередного доставшегося мне на несколько дней автомобиля. При упоминании класса Gran Turismo почему-то представляются трехдверный Bentley Continental, купе-флагман восьмой серии от BMW, ну или, на крайний случай, KIA Stinger.

Когда ты видишь буквы GT на Mitsubishi Outlander, сразу понимаешь, что специфику больших путешествий в XXI веке автопроизводители банально замылили и превратили в маркетинговый ход. С таким успехом скоро к этому привилегированному классу начнут относить все кроссоверы, а то и внедорожники. В принципе, и маршрутка – тоже в каком-то роде GT.





Если приглядеться к попавшему мне в руки Outlander повнимательнее, то становится ясно, что серия GT – удачная реинкарнация того самого Sport, которому сто лет в обед. Ну, ладно, не сто – чуть более двух, да и изменения в моделях 2016 и 2018 годов безусловно присутствуют. Из видимых снаружи – плавник GPS на крыше, видеокамеры на зеркалах, датчики круиз-контроля на бампере.





Внутри – богато и удобно. Сиденья, обтянутые перфорированной кожей, приятные пластиковые вставки на панели под темное дерево и такие же на кожаном руле, что кажется поначалу необычным и даже немного изысканным. Регулируемое водительское сидение во всех возможных направлениях, трансформирующиеся задние сиденья с регулировкой наклона спинки, просторный багажник с фальш-полом и дополнительным пространством. Неужели, и правда – Gran Turismo или шильдик GT – намек на гоночный автомобиль?







Из новых опций я бы выделил LDW – индикатор пересечения дорожной разметки. Звучит казенно, но для тех, кто пренебрегает поворотниками (к сожалению, автор иногда про них забывает) это – как инспектор ДПС в салоне.

Система распознает полосу, в которой движется машина, и подает звуковые и визуальные сигналы, когда автомобиль пытается выехать за пределы разметки без включения сигнала поворота. Не включил поворотник – машина злобно пищит и заставляет приобщиться к неукоснительному соблюдению ПДД.





Адаптивным круиз-контролем (АСС) и системой предотвращения столкновений (FCM) сегодня уже никого не удивишь. Полезные помощники, ничего не скажешь, но они далеко не панацея от аварий. Все-таки, главное действующее лицо на любой дороге – не автомобиль, а его водитель.

Еще одна фишка Mitsubishi Outlander GT – система полного привода S-AWC. В сегменте подобной ни у кого больше нет. По сути это – интеллектуальный привод с вектором тяги и передачей крутящего момента на каждое колесо в зависимости от положения автомобиля на дороге.





Производитель обещает идеальную стабильность и управляемость на любых покрытиях, но вот бы проверить эту систему зимой в поворотах на скользкой дороге. Опыт мне подсказывает, что лучше не рисковать: уж очень много дорогих машин в день жестянщика лежат в кюветах.

Вообще, когда современные машины превращаются в компьютеры на колесах – это, с одной стороны хорошо. Но в тоже время размывается роль водителя, его навыков и умений принимать быстрые ситуативные решения.





Но не будем о грустном. Тем более, что в Outlander GT есть еще один очень приятный момент, обусловленный его резвым трехлитровым двигателем V6. Я имею в виду его ласкающий уши звук – урчание при ускорениях и тихий, спокойный в режиме движения в потоке. Вот только бы шума от дороги чуть поменьше… Динамики двигателя, к слову, хватает и в городе для отрыва от конкурентов на светофорах, и на трассе для безопасных обгонов.





В целом скажу, что новый Outlander – добротный и удобный в управлении кроссовер премиум-класса для поездок на средние расстояния. В качестве городского автомобиля для индивидуального использования – дороговат по цене и в обслуживании: трехлитровый двигатель в пробках достаточно прожорлив. Ну, а как внедорожник или попутчик для большого путешествия Outlander GT мною пока не испытан: добраться до Швейцарии не удалось в связи с большой занятостью на работе.