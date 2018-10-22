Под Нижним Новгородом автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП

Утром 22 октября на 21-м километре трассы Нижний Новгород – Касимов в Богородском районе Нижегородской области легковой автомобиль Kia Sorento вылетел на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом, передает портал newsnn.ru. Водитель иномарки погиб на месте. Согласно последним данным, при столкновении пострадали 18 человек, пятерым из них потребовалась госпитализация, остальные были направлены на амбулаторное лечение после оказания помощи на месте.
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