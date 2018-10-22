Пьяная дама устроила аварию в центре Тюмени

На пересечении улиц Ленина и Семакова в центре Тюмени столкнулись автомобили Nissan Almera и Mercedes, передает портал nashgorod.ru. В результате пострадали пять человек. По предварительным данным, в столкновении виновата водительница японской иномарки, которая не пропустил другого участника дорожного движения, идущего по главной дороге. Медицинское освидетельствование показало, что дама была пьяна.
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