Пенсионер с привязанной к машине собакой проехался по Подмосковью

Очевидцы сняли на видео, как по шоссе в городе Ногинск Московской области едет автомобиль Renault Duster, к которому поводком привязана собака. За рулем машины находился пенсионер. "Он так резко трогался с места, что собака аж взлетала. Ехал посередине, перекрыл всю полосу", – цитирует сайт "Подмосковье сегодня" местного жителя. Свидетели произошедшего написали заявление в ГИБДД по факту создания аварийной ситуации на дороге.