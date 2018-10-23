Нетерпеливый водитель устроил массовую аварию в Удмуртии

Утром 22 октября на 234-м километре трассы Елабуга – Пермь в Игринском районе Удмуртии 59-летний водитель автомобиля LADA Granta не стал дожидаться начала зоны, где обгон разрешен, и начал маневр. В итоге он не справился с управлением и столкнулся с идущим попутно КамАЗом, после чего отскочил на встречную полосу, где столкнулся с LADA Largus и грузовиком MAN с полуприцепом. В результате массового ДТП пострадали два человека – сам нетерпеливый водитель и его 50-летняя пассажирка, передает портал udm-info.ru.