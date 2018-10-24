Под Екатеринбургом произошла массовая авария

На 212-м километре трассы Пермь – Екатеринбург произошла авария с участием трех автомобилей. Предполагаемый виновник ДТП скрылся.

По словам владелицы автомобиля Ford Focus, перед ней на встречную полосу выехала фура. Чтобы избежать столкновения, она начала тормозить и уходить на обочину, однако все равно задела транспортное средство по касательной. Из-за этого легковой автомобиль вылетел на встречку и врезался в "Газель". Из людей никто не пострадал, передает tagilcity.ru.