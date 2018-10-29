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Авто

KIA объявляет комплектации и цены обновленного кроссовера Sportage

Фото: Пресс-служба
С 1 ноября 2018 года в России стартуют продажи обновленного мирового бестселлера KIA – кроссовера Sportage четвертого поколения. В зависимости от комплектации цена автомобиля будет составлять от 1 329 900 до 2 244 900 рублей.
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Самый востребованный автомобиль KIA во всем мире – кроссовер Sportage – обновился и будет доступен для покупки на территории России уже с 1 ноября 2018 года, рассказали в KIA Motors Rus. Компания подготовила для российского рынка автомобили, максимально адаптированные под предпочтения отечественных клиентов.

Так, была сформирована линейка силовых агрегатов, в которую входят два бензиновых двигателя – 2,0 MPI (150 л. с.) и новый 2,4 GDI (184 л. с.), а также дизельный 2,0 CRDi (185 л. с.). Дизель агрегатируется с новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, остальные – с 6-ступенчатой автоматической или 6-ступенчатой механической. Автомобили с двухлитровым бензиновым двигателем могут иметь привод на переднюю ось или полный привод, мотор 2,4 GDI доступен только в сочетании с системой полного привода.

Фото: Пресс-служба

Кроме того, покупателям предоставляется широчайший выбор комплектаций – клиент может выбрать из 18 вариантов разлшичных комбинаций двигателя, трансмиссии, типа привода и другого оснащения.В связи с этим цена на автомобиль будет колебаться от 1 329 900 до 2 244 900 рублей без учета специальных предложений.

Базовый уровень комплектации – Classic – включает в себя фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира и боковые подушки безопасности и шторки по всему периметру салона, различные системы стабилизации, ассистенты старта в гору и спуска с горы, систему контроля давления в шинах, систему связи "ЭРА-ГЛОНАСС", центральный замок с дистанционным управлением, возможность гибкой регулировки рулевой колонки и сидений и другие опции.

Фото: Пресс-служба

Возможна покупка KIA Sportage в комплектации Classic "Теплые опции", куда включены подогрев передних сидений и лобового стекла. Комплектация Comfort также, как и Classic, предназначена только для автомобилей с двухлитровым двигателем. Из внешних отличий – противотуманные фары и светодиодные ходовые огни, наружные зеркала с повторителями указателей поворота имеют электропривод складывания, а интерьер салона может похвастаться хромированными внутренними дверными ручками.

Комплектация Luxe доступна для версий 2,0 2WD 6AT, 2,0 4WD 6MT/6AT и 2,4 4WD 6AT. Начиная с этой комплектации машины оснащаются электрохромным салонным зеркалом заднего вида и датчиком света. Также они могут похвастаться мультимедийной системой с экраном 7 дюймов с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и отображением дорожной информации в реальном времени и камера заднего обзора с динамическими направляющими.

Фото: Пресс-служба

Комплектация Prestige предоставляет покупателю автомобиль с полностью светодиодными фарами, а также светодиодными противотуманными фарами и задними фонарями. Стояночный тормоз оснащен электроприводом и функцией Auto Hold. Кроме того, кроссовер обзаводится передними парковочными датчиками и системой безключевого доступа Smart Key.

В максимальной комплектации Premium на автомобили устанавливаются колеса с дисками 19 дюймов оригинального дизайна с шинами 245/45 и полноразмерным запасным колесом. Стекла задней части салона имеют глубокую тонировку. Панорамная крыша имеет люк с электроприводом. На дверных порогах устанавливаются алюминиевые накладки, а центральная консоль получает черную глянцевую отделку. Вместо стандартной приборной панели водителя будет радовать версия Supervision с цветным дисплеем 4,2 дюйма. Также в этой версии KIA Sportage оснащается целым набором современных систем безопасности и помощи водителю и даже система распознавания усталости водителя.

Фото: Пресс-служба

Отдельная роль в списке комплектаций отведена версии GT Line, основными отличиями которой являются стайлинг пакет. В него входят литые диски 19” специального дизайна GT Line, отделка внешних дверных ручек матовым хромом, глянцевая черная решетка радиатора, матовая хромированная линия остекления, спортивные накладки на педали. В такой автомобиль устанавливается руль с ободом усеченной формы и лепестками переключения передач.

Обновленный KIA Sportage будет предлагаться в 11 вариантах цвета кузова, из которых пять – новые. Доплата за "металлик", которого набралось десять вариантов, для этой модели не предусмотрена. Как и на весь модельный ряд KIA в России, на обновленный Sportage распространяется действие уникальной гарантии – пять лет или 150 000 км пробега.

Фото: Пресс-служба

29 октября 2018, 17:08

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