Крымский мост стал большой проблемой для России
На крымских автозаправочных комплексах цены на топливо продолжают стремительно расти – после открытия с 1 октября Крымского моста для движения грузовых автомобилей цена АИ-92 на заправках увеличилась на 65 копеек за литр, 95-й бензин подорожал на 40 копеек.
Местные автолюбители негодуют в соцсетях. "Что за ерунда? Крымский мост открыли и сразу цену подняли!" – пишут взволнованные крымчане.
Дело в том, что бензовозам и автомобилям, перевозящим опасные грузы, по-прежнему въезд на Крымский мост закрыт. Его инфраструктура пока технически не готова к проезду бензовозов, поэтому топливо доставляют на полуостров, как и раньше, через Керченскую паромную переправу. Власти обещают, что включат зеленый свет бензовозам примерно через полтора-два месяца.
А в связи с тем, что грузовых машин в Крым стало въезжать больше (за первые сутки - более двух тысяч фур), то владельцы АЗС подсуетились и подняли цены. Сегодня они сравнялись со средними по России, а на некоторых заправках даже превышают их.
Тем временем республиканские власти говорят, что запуск Крымского моста уже положительно сказался на социально-экономическом развитии полуострова. Как отметила министр экономического развития Крыма Наталья Чабан, первый экономический эффект от переправы можно оценить уже сегодня: выросла транспортная доступность, которая позволит развиваться Крыму более высокими темпами и на новом качественном уровне.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было открыто в середине мая 2018 года. Старт дал лично президент Владимир Путин, проехав за рулем КамАЗа. Железнодорожное сообщение планируется открыть в 2019-м. Крымский мост – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.
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