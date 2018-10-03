На только что открытом мосту в Омске произошло ДТП

Утром 3 октября в Омске состоялось торжественное открытие Юбилейного моста, а уже во второй половине дня на нем произошло первое ДТП, передает портал gorod55.ru. Последствия столкновения двух машин сняли на видео очевидцы. Как иронично отметила автор ролика, тест-драйв нового инженерного сооружения можно считать удавшимся.
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