В Башкирии молодой водитель насмерть сбил участников другого ДТП

В ночь на 30 октября на первом километре трассы Мелеуз – Антоновка в Мелеузовском районе Башкирии автомобиль KIA Ceed выехал на встречную полосу, а затем на обочину, где врезался в группу из трех пешеходов, передает портал ToDay News Ufa. Двое из них скончались на месте, еще один пострадал. До этого мужчины попали в ДТП и ждали оформления документов.

За рулем иномарки, совершившей смертельный наезд, находился 21-летний местный житель. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за тонировку стекол. Это нарушение молодой человек так и не устранил. По факту произошедшего проводится расследование.