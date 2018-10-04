Летящий на красный свет автобус устроил ДТП в центре Казани

Утром 4 октября на пересечении улиц Татарстан и Марселя Салимжанова в центре Казани столкнулись рейсовый автобус и легковушка Audi, передает портал inkazan.ru. Выяснилось, что водитель общественного транспорта выехал на перекресток на красный. После удара иномарка и автобус вылетели на встречную полосу и врезались в ограждение тротуара. Водителя легковушки зажало в салоне. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Также пострадали пятеро пассажиров автобуса. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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