Волгоград парализовало из-за огненного ДТП

Утром 4 октября возле остановки "Дворец спорта" на проспекте Ленина в Волгограде столкнулись микроавтобус и Skoda Octavia, которая после ДТП загорелась, передает портал novostivolgograda.ru. Водитель смог ликвидировать возгорание штатным огнетушителем. Однако движение в районе ДТП оказалось сильно затруднено – поврежденные автомобили заняли крайние левую и правую полосы. Ситуацию осложнила вторая авария, произошедшая позже, но точно напротив первой. В результате на дороге образовалась многокилометровая пробка.
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