В Башкирии водителя обвинили в смерти трех пассажиров

В Уфе по вине пьяного водителя скончались трое пассажиров. Мужчина отправился на скамью подсудимых.
Сообщается, что обвиняемый вместе с своими знакомыми после распития спиртного поехал кататься по селу на своем авто. Когда сотрудники ГИБДД потребовали остановиться, водитель попытался скрыться, не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии трое пассажиров скончались от полученных травм. В данный момент по факту ЧП рассматривается уголовное дело, передает mkset.ru.
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