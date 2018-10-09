Протаранивший толпу людей троллейбус попал на видео

Днем 9 октября на Полесской улице в Орле троллейбус влетел в толпу людей на тротуаре. Сообщается о трех погибших, среди которых один ребенок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Камера наблюдения, установленная в магазине напротив места, где произошло ДТП, сняла происходящее на видео. Запись опубликовал Пятый канал.
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