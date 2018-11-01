Жительницу Башкирии насмерть сбили на пешеходном переходе

В ночь на 1 ноября на 1440-м километре автомагистрали Самара – Уфа – Челябинск в Чишминском районе Башкирии Volkswagen Passat сбил 36-летнюю местную жительницу, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу, передает портал ToDay News Ufa. От полученных повреждений она скончалась на месте.

За рулем иномарки находился 26-летний житель Уфы. ДТП случилось в темное время суток. На одежде женщины не было светоотражающих элементов.