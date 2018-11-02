Под Урюпинском автолюбитель задавил девятиклассницу на переходе

Под Урюпинском в результате наезда легкового автомобиля учащаяся девятого класса сельской школы. По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 15-летняя девочка-подросток перебегала проезжую часть в четырех метрах от нерегулируемого пешеходного перехода. Вероятно, водитель не заметил школьницу из-за темной одежды и сбил ее. В результате наезда девушка от полученных травм скончалась на месте, передает novostivolgograda.ru.



