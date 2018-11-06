Найден способ остановить рост цен на бензин

Найден способ, который должен стабилизировать ситуацию на топливном рынке и остановить скачки цен на бензин в России. Для этого предлагается ввести плавающий акциз на топливо, который будет привязан к мировым ценам на нефть, передает Пятый канал. Так, если черное золото будет расти в цене, то ставка акциза – наоборот, снижаться. Планируется, что подобная схема начнет реализовываться уже с 1 марта 2019 года.

Также для борьбы с дорогим бензином предусматриваются внеплановые проверки заправок, на которых стоимость топлива будет необоснованно завышена. Делать это предлагается антимонопольщикам и налоговикам.