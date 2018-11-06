В Башкирии за рулем умер водитель автобуса

Утром 5 ноября на одной из дорог в Абзелиловском районе Башкирии за рулем микроавтобуса умер 58-летний водитель, сообщает портал ToDay News Ufa. Мужчине стало плохо в пути. Он успел свернуть на обочину и заглушить двигатель.
Спустя какое-то время прохожие обнаружили водителя мертвым. По предварительным данным, причина смерти – сердечная недостаточность.
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