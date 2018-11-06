В Подмосковье пьяный мужчина на квадроцикле погубил трехлетнего сына

Вечером 4 ноября близ деревни Анино в Волоколамском районе Московской области пьяный мужчина отправился кататься на квадроцикле вместе с трехлетним сыном и перевернулся. Оба были без защитной экипировки.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу попутным транспортом, однако он скончался, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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