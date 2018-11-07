Убегавший от дьявола водитель устроил массовое ДТП в Новосибирске

На Каменской улице в центре Новосибирска легковой автомобиль на полном ходу протаранил пять других машин. После ДТП виновник аварии остался в салоне, где размахивал руками, запрокидывал голову и истошно вопил. В этот переплет странный мужчина попал, когда пытался убежать от дьявола, передает портал "ФедералПресс". Сообщается, что в результате столкновения никто не пострадал, однако водителю помощь специалистов понадобилась. Его доставили в психиатрическую больницу.