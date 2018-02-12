В центре Москвы автомобиль пробил ограду и рухнул в реку

Утром 12 февраля в центре столицы случилась авария. Водитель легкового автомобиля Kia не справился с управлением, пробил ограждение набережной и рухнул в Яузу, пишет "Газета.ru".
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, сообщает агентство городских новостей "Москва". По предварительным данным, есть погибшие. Видео публикует РЕН ТВ.
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