В Москве водители КамАЗов передрались монтировками

Днем 20 февраля на Каширском шоссе в Москве произошла массовая драка. Участниками потасовки стали водители КамАЗов, оборудованных снегоплавильными установками.
В результате происшествия пострадали несколько человек. В полиции сообщили, что в ход пошли монтировки. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает агентство городских новостей "Москва".
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