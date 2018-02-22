В Подмосковье маршрутка столкнулась с фурой

Под Москвой вечером 21 февраля произошла страшная авария. На 18-м километре Горьковского шоссе столкнулись маршрутка и грузовик.

В результате пострадали четыре человека. Движение на участке дороги было затруднено, передает телеканал "360". Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.