В Подмосковье маршрутка столкнулась с фурой

Под Москвой вечером 21 февраля произошла страшная авария. На 18-м километре Горьковского шоссе столкнулись маршрутка и грузовик.
В результате пострадали четыре человека. Движение на участке дороги было затруднено, передает телеканал "360". Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
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