Москва встала в восьмибалльных пробках

На дорогах Москвы зафиксированы пробки в восемь баллов. По данным портала "Яндекс.Пробки", больше всего загружены Ленинградское, Волоколамское и шоссе Энтузиастов. Отмечены также затруднения на северо-западе и юго-востоке МКАД в обоих направлениях.

Ранее Центр организации дорожного движения рекомендовал москвичам не покидать город до 21:00 в связи с уборкой снега на улицах, передает "360".