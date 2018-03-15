В России появится новая дорожная разметка

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, регулирующий дорожную разметку в России. В силу документ вступает с 1 июня 2018 года. Согласно обновленному стандарту, все виды разметки, разделяющей потоки и полосы для движения могут быть как белого, так и желтого цвета. Синими могут стать прерывистые линии, используемые для направления движения на перекрестках, а также для обозначения парковок.. Кроме того, вводятся новые обозначения – станция зарядки электромобилей и "вафельница", то есть зона, куда нельзя заезжать на перекрестке во время затора. Отметим, последняя может быть знакома внимательным московским водителям, поскольку в качестве эксперимента уже наносилась на столичные дороги. Также в новом ГОСТе предусмотрено обозначение зоны разворота – раньше существовали только поворотные стрелки.

"До сих пор под знаком "Разворот" размещалась стрелка с поворотом, что, конечно, путало водителей.Логика появления синих линий понятна, она уже давно применяется в Европе для обозначения парковочных зон", – цитирует газета "Коммерсантъ" заместителя начальника ситуационного центра московского ЦОДД Андрея Мухортикова. Желтые же полосы, отметил разработчик стандарта гендиректор центра инженерно-технических исследований (ЦИТИ) "Дорконтроль" Владимир Свежинский, позволит улучшить видимость разметки, в особенности в регионах, где обильно выпадает снег.

