Перекрывшую шоссе под Москвой фуру сняли на видео

На Дмитровском шоссе на выезде из Москвы, у деревни Грибки, образовалась большая пробка. Движение практически полностью парализовала перевернувшаяся фура, заблокировавшая сразу несколько рядов.
Очевидцы сняли последствия ДТП на видео. Запись опубликовал телеканал "360". Грузовик перевозил ящики с газировкой.
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