Названы худшие автомобили

Покупая некоторые модели известных брендов, владельцы просто теряют время и деньги, предупредили эксперты.

В антирейтинг компании Honda исследователи внесли модели Pilot и Crosstour. Как отмечается, Honda Pilot обладает чересчур мощным двигателем, что затратно в плане оплаты налогов. А Honda Crosstour – не особо популярная модель, так что у владельца возникнут проблемы с ее продажей на вторичном рынке.

У Mazda не задалось с кроссоверами CX-7 и CX-9 начальных поколений – здесь отмечен целый букет проблем, включая недостатки мотора, шумоизоляцию и дороговизну кузовного ремонта. Серьезно разочарует владельцев разработка Ford Kuga. Разочарованием станет и компактный кроссовер ASX от Mitsubishi - дорогой и тесный автомобиль с плохой шумоизоляцией.

Рекомендуется к покупке у Toyota внедорожник Land Cruiser, а также седаны Camry и Corolla. Последние имеют завышенную цену при покупке в салоне, которая, впрочем, отыгрывается при перепродаже, пишет Ura.ru. В числе наиболее интересных вариантов для покупки и последующей перепродажи специалисты называют также Mitsubishi Pajero, Pajero Sport, пикап L200 и седан Lancer 9, а также Honda CR-V и компактный Honda Civic. Эти автомобили хороши практически во всех генерациях и имеют малую амортизацию при перепродаже.

Рекомендуют эксперты также линейки Mazda 3 и 6 – они хороши, несмотря на дорогой кузовной ремонт. А у Ford рекомендуют к покупке Mondeo и Focus второго поколения.

Названы самые удачные и неудачные модели популярных марок https://t.co/OuSetWZOiR pic.twitter.com/ZgdkKmuhnq — Автоновости дня (@avtonovostidnya) 18 марта 2018 г.

Как писали Dni.Ru, рейтинг самых дорогих автомобилей на российском рынке составили эксперты аналитического агентства "Автостат". Первую строку в нем занял лимузин Rolls-Royce Phantom – за него просят 35 865 000 рублей. Модели этой марки также на втором и третьем местах в списке: Rolls-Royce Dawn стоимостью 28 168 000 и Rolls-Royce Ghost за 24 700 000 рублей. В первую пятерку также вошли Bentley Mulsanne по цене 23 534 000 рублей и спорткар Ferrari 812 за 22 400 000 рублей.

Самым популярным у готовых раскошелиться на приличную сумму россиян стал кроссовер Bentley Bentayga стоимостью 14 059 307 рублей. В то время как упомянутые выше модели были проданы в одном-двух экземплярах, этих кроссоверов дилерам удалось сбыть целых 30 штук.