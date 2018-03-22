Опубликовано видео смертельного наезда беспилотника Uber на женщину
В салоне находился водитель, но транспортное средство двигалось на автоматике. Ни владелец машины, ни камеры не заметили женщину – автомобиль не затормозил. Жертвой ДТП стала 49-летняя Элейн Херцберг.
"Группа полицейских города Темпе изучает подробности трагического инцидента, произошедшего 18 марта. Мы предоставим всю имеющуюся информацию, как только она появится", – говорится в сообщении стражей порядка в Twitter. Они отметили, что не считают автоматику Uber виновной в смертельной аварии.
Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating— Tempe Police (@TempePolice) 21 марта 2018 г.
the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ
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