Бдительные россияне бесят сотрудников ГИБДД

Инспекторы ГИБДД боятся "весеннего обострения". Они признаются, что с потеплением граждане становятся чрезмерно бдительными, и на полицейских сыплется настоящий шквал жалоб – зачастую необоснованных.

Жалобы по телефону "102" поступают на неадекватных, пьяных или заблокировавших дорогу водителей. Как говорят сотрудники ГИБДД, в большинстве своем такие сообщения оказываются недостоверными.

По словам инспекторов, зачастую информация о якобы пьяном участнике дорожного движения поступает после того, как двое просто не поделили дорогу. В итоге приходится бросать все дела, разыскивать "опасного пьяного водителя" – а под конец дня вылавливать совершенно трезвого человека.

"Вот автомобилиста кто-то резко подрезал – все, тот звонит "102", хочет отомстить, говорит, что за рулем пьяный или наркоман. Вылавливаешь такого полдня, рыскаешь по дворам. Останавливаешь – а за рулем нормальный мужик, который говорит, что просто слишком поздно включил "поворотник" и начал перестраиваться, не увидев помеху", – приводит рассказ инспектора "Газета.ru".

Некоторые сотрудники госавтоиспекции уверены: если человек просто подумал или предположил, что водитель пьян, и сообщил об этом в полицию, а этот факт не подтвердился, звонивший должен нести ответственность.

Публикация от Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) 21 Мар 2018 в 9:23 PDT

Однако юристы с такой постановкой вопроса не согласны. "Если у человека действительно имеются подозрения или предположения в том, что перед ним нарушитель – к примеру, пьяный человек – он просто обязан сообщить в полицию. И не задумываться о том, а не прибавит ли это служителям закона лишней работы", цитирует издание адвоката Марата Аманлиева.

Юрист подчеркивает: обвинить в клевете гражданина могут, только если его вызвали в полицию и предупредили об ответственности за дачу ложных показаний – а он взял и все равно написал заявление.