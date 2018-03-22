На востоке Москвы иномарка влетела в автобусную остановку

Автомобиль Nissan врезался в остановку общественного транспорта. ДТП произошло в столичном районе Измайлово. За рулем иномарки находилась молодая женщина, передает "360".
Как установили правоохранители, после столкновения с Volkswagen, японская иномарка протаранила остановку. В результате инцидента пострадали атоледи и пожилая женщина, ждавшая автобус.
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