Под Москвой мусоровоз врезался в иномарку

В подмосковном Дедовске на железнодорожном переезде произошла авария. Мусоровоз столкнулся с легковым автомобилем.
"Мусоровозка двигалась по центру, а справа от нее легковая, мусоровоз прижал легковую на пути, так что боком ее сместил с дороги", – сообщил очевидец. Причины ДТП устанавливаются. На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД, передает РЕН ТВ.
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